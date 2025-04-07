В Госдуму внесли законопроект о конфиденциальности школьных психологов

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Россия/Мир
7 апреля 2025  17:33

Алтайское краевое законодательное собрание предложило закрепить обязанность школьных психологов соблюдать тайну информации, полученной от детей. Сейчас закон не запрещает разглашать такие сведения.

Что предлагается:

  • Внести поправки в ст. 42 закона «Об образовании», обязав психологов хранить в тайне информацию от учеников.

  • Помощь будет оказываться только с письменного согласия родителей, но с гарантией конфиденциальности для ребенка.

Почему это важно:

  • Опросы в Алтайском крае показали: дети не доверяют психологам из-за страха, что их секреты станут известны другим.
  • Это мешает подросткам обращаться за помощью в сложных ситуациях.
  • Закон защитит частную жизнь детей и повысит доверие к психологам.
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