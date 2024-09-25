В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

В Государственную Думу был направлен законопроект, направленный на ограничение пропаганды чайлдфри. Об этом информирует Telegram-канал политической партии «Единая Россия».

Законопроект классифицирует продукцию, формирующую отрицательное отношение к семейным ценностям и деторождению, как деструктивный контент, подлежащий удалению. Инициаторами данного документа выступили депутаты от партии «Единая Россия».

«В настоящее время существуют многочисленные паблики и другие формы аудиовизуальной продукции, посвященные теме чайлдфри, которые легко можно найти по запросу, касающемуся вопросов о детях. Предложенные наказания для нарушителей закона будут аналогичны уже действующим. Штрафы могут достигать 400 тысяч рублей для физических лиц, 800 тысяч рублей для должностных лиц и 5 миллионов рублей для организаций», - подчеркнула депутат Эльвира Аиткулова.