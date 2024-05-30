В Иннополисе планируют построить майнинговую ферму за $100 млн

news_top_970_100
Республика
30 мая 2024  16:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Иннополисе планируют создать крупнейшую в России инфраструктуру по майнингу криптовалют с хэшрейтом в 3 экзахеша в секунду. Проект стоимостью $100 млн реализует компания «Иннополис Тех». Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов на Kazan Cryptoforum.

Для развития майнингового оператора и трансфера личных расчетов в Татарстане создана рабочая группа. Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития РФ, отметил, что Россия занимает второе место в мире по майнингу криптовалют и использует до 5 гигаватт электрической мощности.

Законодательство о майнинге криптовалют в России пока разрабатывается. Новый законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает регистрацию юрлиц и ИП для легализации майнинга и установление лимитов энергопотребления для физических лиц. Майнерам придется сообщать о полученной цифровой валюте и адресах-идентификаторах, а правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
ГАИ Казани предупреждает о росте аварий с участием мотоциклистов
Трагедия в бассейне Новошешминска: начато уголовное дело
Менделеевский район примет республиканский праздник удмуртской культуры
В Казани проведут выездной бесплатный медицинский осмотр
В Татарстане могут ввести экспериментальный режим для тестирования блокчейн-проектов
В Иннополисе планируют построить майнинговую ферму за $100 млн
Казанский метрополитен изменит график движения поездов
В Казани откроется первый инклюзивный центр с учебно-тренировочной квартирой