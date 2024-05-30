В Иннополисе планируют построить майнинговую ферму за $100 млн

В Иннополисе планируют создать крупнейшую в России инфраструктуру по майнингу криптовалют с хэшрейтом в 3 экзахеша в секунду. Проект стоимостью $100 млн реализует компания «Иннополис Тех». Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов на Kazan Cryptoforum.

Для развития майнингового оператора и трансфера личных расчетов в Татарстане создана рабочая группа. Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития РФ, отметил, что Россия занимает второе место в мире по майнингу криптовалют и использует до 5 гигаватт электрической мощности.

Законодательство о майнинге криптовалют в России пока разрабатывается. Новый законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает регистрацию юрлиц и ИП для легализации майнинга и установление лимитов энергопотребления для физических лиц. Майнерам придется сообщать о полученной цифровой валюте и адресах-идентификаторах, а правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах.