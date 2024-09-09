В Иннополисе построена первая в России роботизированная гостиница

Гостиничный комплекс, возведенный в Иннополисе, успешно прошел проверку Госстройнадзора Республики Татарстан и получил заключение о соответствии проектной документации. Объект готов к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Фото: © Госстройнадзор РТ

Четырехэтажное здание отеля с монолитным железобетонным каркасом и плоской кровлей расположилось на улице Спортивная. К нему примыкают несколько одноэтажных блоков, дополняющих архитектурный ансамбль. В одном из блоков разместится ресторан с открытой террасой, предлагающий гостям блюда по системе «a la carte». Другой блок отведен под пивоварню с собственным рестораном.

Четырехзвездочный отель на 44 номера, включая люксы и двухкомнатные апартаменты, будет отличаться практическим отсутствием персонала и использованием роботов для уборки номеров и обслуживания гостей.

Ранее мы рассказывали, что в гостинице будут предусмотрены кухни, два ресторана, конференц-зал, переговорные комнаты, тренажерный зал и лобби-бар. За комфортом гостей будет следить искусственный интеллект.