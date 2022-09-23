В Иннополисе продлили льготные налоговые ставки IT-компаниям до конца 2025 года

IT-компаниям Иннополиса продлили льготные налоговые ставки от 5% до 1% до конца 2025 года. Такое решение приняли на осенней сессии Госсовета Татарстана.

«Пролонгация действия пониженной налоговой ставки, утвержденной в РТ еще в 2020-м, — это важная инициатива, поддержанная Президентом республики Рустамом Миннихановым и отражающая системный подход региона к привлечению молодых инновационных команд со всей страны, — заявил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Согласно прогнозам, в этом году в Иннополисе будет более 100 налогоплательщиков, которые пользуются такой налоговой льготой. Кроме того, общие налоговые отчисления составят более 700 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что границы столицы РТ расширятся за счет присоединения территории «Научного городка», который находится в Высокогорском районе. Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Территория городка присоединяется «анклавом», так как другой способ невозможен. В результате расширения границ Казани, численность города увеличится на 600 человек.