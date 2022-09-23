 Границы Казани расширятся за счет присоединения «Научного городка»
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Границы Казани расширятся за счет присоединения «Научного городка»

В результате присоединения численность населения столицы РТ увеличится на 600 человек.

Город
23 сентября 2022  15:16
Автор:
Карина Кострулева

Границы Казани расширятся за счет присоединения территории «Научного городка», который находится в Высокогорском районе. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты Госсовета Татарстана.

Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Территория городка присоединяется «анклавом», так как другой способ невозможен. В результате расширения границ столицы РТ, численность города увеличится на 600 человек. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ в парке Победы состоится акция «Своих не бросаем». В парке развернут полевую кухню. Помимо этого, будет выставлена экспозиция стрелкового оружия. Также горожан ждет выступление творческих коллективов Казани и республики. Кроме того, перед гостями мероприятия выступит ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты». Акция стартует в 15:00, вход свободный.

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