Границы Казани расширятся за счет присоединения «Научного городка»

Границы Казани расширятся за счет присоединения территории «Научного городка», который находится в Высокогорском районе. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты Госсовета Татарстана.

Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Территория городка присоединяется «анклавом», так как другой способ невозможен. В результате расширения границ столицы РТ, численность города увеличится на 600 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ в парке Победы состоится акция «Своих не бросаем». В парке развернут полевую кухню. Помимо этого, будет выставлена экспозиция стрелкового оружия. Также горожан ждет выступление творческих коллективов Казани и республики. Кроме того, перед гостями мероприятия выступит ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты». Акция стартует в 15:00, вход свободный.