В Иннополисе создадут девять инвестпроектов на 7,6 млрд рублей

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Республика
20 августа 2024  11:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», на котором одобрили 9 высокотехнологичных проектов.

Общий объем инвестиций составит 7,6 млрд рублей, будет создано более 400 рабочих мест, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

«На Лаишевской площадке уже работает завод по производству материнских плат и компьютерной техники компании ICL, идет строительство новых заводов. Мы видим интерес к данной площадке. Наша задача — продолжить её освоение», — подчеркнул Минниханов.

 

Среди новых резидентов:

  • Производитель систем оповещения населения и систем мониторинга;
  • Разработчик интеллектуальной системы мониторинга для лифтов и эскалаторов;
  • Завод горелочного оборудования и автоматики;
  • Производитель вакуумного технологического оборудования;
  • Компания по выпуску 3D-тканей и материалов для авиации и медицины.
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