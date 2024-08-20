В Иннополисе создадут девять инвестпроектов на 7,6 млрд рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», на котором одобрили 9 высокотехнологичных проектов.

Общий объем инвестиций составит 7,6 млрд рублей, будет создано более 400 рабочих мест, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

«На Лаишевской площадке уже работает завод по производству материнских плат и компьютерной техники компании ICL, идет строительство новых заводов. Мы видим интерес к данной площадке. Наша задача — продолжить её освоение», — подчеркнул Минниханов.