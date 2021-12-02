 В Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021»
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В Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021»

Финалисты будут бороться за призовой фонд в 24 миллиона рублей.

Республика
2 декабря 2021  11:44

В Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021», участники которого поборются за призовой фонд в 24 млн рублей. 

 

В 2021 году финал проходит в гибридном формате: часть финалистов примут участие в онлайн-формате, а часть смогут посетить IT-хабы, традиционно открытые по всей стране. Центральным IT-хабом финала конкурса станет ОЭЗ Иннополис, где на протяжении 48 часов участники будут работать над решениями кейсовых задач. Кроме того, в центральном IT-хабе развернется студия, откуда будет вестись трехдневная круглосуточная прямая трансляция финального хакатона конкурса. 

«Татарстан, который традиционно был лидером и примером внедрения цифровых технологий и с прошлого года стал не только пример внедрения, но и стал отправной точкой доя того чтобы менять нашу индустрию и решать самые сложные задачи. Важная роль здесь принадлежит Иннополису, который помогает взращивать IT-специалистов для всей страны», — сказал на открытии конкурса глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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