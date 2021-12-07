 В Иннополисе в 2022 году планируют разрабатывать суды-беспилотники
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В Иннополисе в 2022 году планируют разрабатывать суды-беспилотники

Беспилотники будут проектироваться для гидротехнических и геофизических исследований.

Республика
7 декабря 2021  14:31
Автор:
Елена Молчанова

В Иннополисе в 2022 году будут разрабатывать суды-беспилотники для научных исследований. Об этом сообщает ТАСС, 

«В России сегодня нет собственных судов для выполнения таких исследований, которые были бы способны проходить по рекам в любые моря», – рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Разработки будут проводить Иннополис, Корпорация морского судостроения и компания «Ак Барс» в следующем году: уже к весне наснутся первые испытания беспилотников. 

Ранее «КВ» рассказал, что на благотворительном аукционе в Иннополисе продали лот с NFT-токеном и оригиналом работы художника за полмиллиона рублей. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

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В Иннополисе в 2022 году планируют разрабатывать суды-беспилотники
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