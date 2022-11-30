В Иннополисе в 2023 году запустят производство материнских плат

Казанская группа компаний ICL, которая производит вычислительную технику, запустит завод по выпуску материнских плат в Иннополисе в начале 2023 года. Об этом сообщил гендиректор компании «ICL — КПО ВС» Евгений Степанов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Площадка будет располагаться в Лаишевском районе, а инвестиции составят более 2 млрд рублей. Бюджет Татарстана вложат в строительство здания, а деньги «ICL-КПО ВС» – в закупку оборудования.

На первом этапе завод будет производить 300 тыс. материнских плат в год, с расширением до 1 млн штук в течение трех лет. Производство ICL по итогам этого года вырастет в два раза, а половина из 230 тыс. компьютеров будут сделаны на российских материнских платах, отметил Степанов.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководство «Газпром межрегионгаз» запустили газопровод в селе Айша Зеленодольского района РТ. Теперь 100 участков обепечены газом.