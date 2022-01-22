 В Иннополисе возникла проблема с нехваткой жилья из-за увеличения населения
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В Иннополисе возникла проблема с нехваткой жилья из-за увеличения населения

В настоящее время в городе закончились свободные квартиры и таунхаусы.

Республика
22 января 2022  15:56
Автор:
Роза Габитова

В Иннополисе возникла проблема с нехваткой жилья из-за увеличения населения. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

По его словам, жилищный фонд города составляет более 1,5 квартир и 400 таунхаусов в поселке «Зион-1». На данный момент все жилье занято и сдается только очередями.

«Вторая очередь была сдана в декабре и сдается сейчас очередями. Вот это тоже порядка 300 квартир. Но они все закончились — и в арендном жилье, и в Зионе», — отметил Шайхутдинов.

Также он рассказал, что к 2023 году в Иннополисе планируют построить новый жилой микрорайон «Ю-1», который обеспечит жильем более 8,5 тыс. будущих жителей города.

Ранее «КВ» сообщали, что Иннополис получит грант почти на 1 млрд рублей.

 

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