В кафе Тетюшей, где отравилась шаурмой 11-летняя девочка, обнаружена сальмонелла

Роспотребнадзор подтвердил наличие опасных бактерий в кафе «Нур», где ранее отравилась шаурмой девочка.

Лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечной палочки в заготовке для шаурмы, вареной курице и смывах с поверхностей. В сырой курице обнаружена сальмонелла.

Деятельность кафе «Нур» приостановлена на 80 суток. Вся продукция изъята и утилизирована.

Ранее мы писали, что 11-летняя девочка скончалась после употребления шаурмы, купленной в кафе «Нур» в городе Тетюши. Ребёнок поступил в центральную районную больницу в состоянии тяжелой пищевой токсикоинфекции.

После сообщения об этом было проведено расследование в кафе. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарно-дезинфекционного режима, правил хранения и приготовления блюд, а также личной гигиены персонала.