В Камском Устье в этом сезоне появятся парковка, визит-центр и новые турмаршруты

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Республика
5 июня 2024  09:34
Автор:
Эндже Гарафиева

К открытию сезона на территории туркластера Камского Устья в Татарстане будет достроен паркинг, который в дальнейшем планируется расширять.

Уже в июне в туркластере заработает визит-центр. Там туристы смогут получить информацию о проводимых мероприятиях и экскурсиях, а также взять в аренду оборудование и инвентарь.

Напомним, что туркластер Камского Устья, включающий в себя Юрьевскую пещеру и гору Лобач, стал первым в Татарстане курортом с особым режимом сохранения природы. В рамках реализации рамочной концепции развития планируется организовать экскурсии по Юрьевской пещере, предложить туристам подъем на скалы, катание на багги. В будущем будут созданы новые маршруты, 82 км экотроп, кемпинг-зоны.

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