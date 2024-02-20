В Казань едет вице-президент Зимбабве

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Город
20 февраля 2024  10:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Константино Чивенга станет почетным гостем на открытии международного соревнования «Игры будущего» в Казани. 

«Республику Зимбабве и Российскую Федерацию связывают отличные отношения еще со времен СССР. Советский Союза предоставлял политическую, моральную, материальную помощь, готовил наших революционных бойцов, сражавшихся с колониализмом в тогдашней Родезии», – заявил зимбабвийский посол в Москве Амброуза Мутинири.

Две страны продолжили сотрудничество в торговле, горнодобывающей отрасли, в образовании и во многих других сферах. 

«Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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