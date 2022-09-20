В Казань прибыл первый поезд FESCO с товарами из Азиатско-Тихоокеанского региона

Накануне в столицу Татарстана прибыл первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Груз транспортировали 11 дней, сообщает «Татар-информ».

«Сейчас запущен регулярный контейнерный поезд, который связывает Владивосток с Казанью. Контейнерным перевозкам сейчас уделяется большое внимание из-за высокой скорости доставки. По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15-25% и снизить время доставки более чем в два раза», - рассказал бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев.

Регулярный сервис FESCO Kazan Shuttle будут отправлять два раза в месяц с Владивостока с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. В этот раз прибыло 85 контейнеров грузом свыше 1,2 тыс. тонн.

Напомним, регулярный контейнерный поезд по маршруту Владивосток – Казань запустили 6 сентября этого года в присутствии президента РТ Рустама Минниханова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее «КВ» сообщали, что ИТ-парк запускает экспортный акселератор на Ближний Восток. Программа приурочена к Году цифровизации в Республике Татарстан и призвана стать эффективным практическим инструментом, который поможет перспективному технологическому бизнесу в эффективном выходе на международные рынки ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна.