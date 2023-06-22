В Казань с рабочим визитом прибыл Михаил Мишустин

В Казань с рабочим визитом прибыл Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В аэропорту авиазавода его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

У Премьер-министра запланировано посещение авиазавода, совещание по вопросам самолетостроения. Также Премьер-министр проведет встречу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Ранее «КВ» сообщали, что что Рустам Минниханов договорился о поставке Ту-214 для авиакомпании «Якутия». По оценке авиакомпании, до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов.