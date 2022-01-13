В Казани вновь образовались 10-балльные пробки

В Казани зарегистрировали 10-балльные пробки – первые в этом году. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Причиной таких крупных пробок в столице Татарстана является множество аварий на крупных магистралях. Об этом пишет «Татар-информ». Также причиной пробок могут выступить погодные условия. Напомним, на сегодня, 13 января, синоптики объявляли об ухудшении погодных условий – сильном ветре и метели.

Ранее утренние пробки сегодняшнего дня оценивались в 8 баллов. За утро сотрудники ГИБДД насчитали 4 ДТП.