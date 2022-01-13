В Казани утром вновь образовались 8-ми бальные пробки

Утром в Казани пробки дошли до 8 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты.
В городе образовались заторы на улицах Рихарда Зорге, Аграрной, Комиссара Габишева, Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Юлиуса Фучика и других улицах.
Также движение было парализовано на проспекте Победы, Сибирском и Мамадышском трактах.
По данным сервиса, утром в городе произошло 4 ДТП.
Ранее сообщалось, что 12 января утренние пробки на дорогах Казани достигли 8 баллов. Движение было затруднено в центре – по улице Пушкина, Салимжанова, Карла Маркса и других.