В Казани утром вновь образовались 8-ми бальные пробки

Утром в Казани пробки дошли до 8 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты.

В городе образовались заторы на улицах Рихарда Зорге, Аграрной, Комиссара Габишева, Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Юлиуса Фучика и других улицах.

Также движение было парализовано на проспекте Победы, Сибирском и Мамадышском трактах.

По данным сервиса, утром в городе произошло 4 ДТП.

Ранее сообщалось, что 12 января утренние пробки на дорогах Казани достигли 8 баллов. Движение было затруднено в центре – по улице Пушкина, Салимжанова, Карла Маркса и других.