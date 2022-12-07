В Казани 10 подсудимых по делу ОПГ «Тукаевские» отпустили под домашний арест

Вахитовский суд Казани отпустил под домашний арест 10 фигурантов по делу ОПГ «Тукаевксие». Меру пресечения смягчили Роберту Тазову, Руслану Сафину, Антону Логинову, Рамилю Ахметшину, Анатолию Степанову и другим. Большинство из них провели в СИЗО почти пять лет, сообщает «Татар-информ».

Остальных – всего продлили меру пресечения 17 подсудимым из 30 – суд оставил под стражей.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в создании преступной группы, вымогательстве, мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и других преступлениях.

Полностью вину признали только двое, шесть человек – частично. Остальные полностью отрицают свою причастность к преступлениям.

Ранее «КВ» сообщали, что суд признал 40-летнего бывшего участника организованной группы «Мамшовские» виновным в убийстве и «незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенных организованной группой». Приговором суда ему назначили 20 лет лишения свободы.