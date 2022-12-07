 В Казани 10 подсудимых по делу ОПГ «Тукаевские» отпустили под домашний арест
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В Казани 10 подсудимых по делу ОПГ «Тукаевские» отпустили под домашний арест

Процессы о продлении меры пресечения 17 подсудимым из 30 прошли накануне.

Город
7 декабря 2022  09:08
Автор:
Ольга Ильина

Вахитовский суд Казани отпустил под домашний арест 10 фигурантов по делу ОПГ «Тукаевксие». Меру пресечения смягчили Роберту Тазову, Руслану Сафину, Антону Логинову, Рамилю Ахметшину, Анатолию Степанову и другим. Большинство из них провели в СИЗО почти пять лет, сообщает «Татар-информ».

Остальных – всего продлили меру пресечения 17 подсудимым из 30 – суд оставил под стражей.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в создании преступной группы, вымогательстве, мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и других преступлениях.

Полностью вину признали только двое, шесть человек – частично. Остальные полностью отрицают свою причастность к преступлениям.

Ранее «КВ» сообщали, что суд признал 40-летнего бывшего участника организованной группы «Мамшовские» виновным в убийстве и «незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенных организованной группой». Приговором суда ему назначили 20 лет лишения свободы.

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