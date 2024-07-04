В Казани 12 семейных пар наградят медалями «За любовь и верность»

В понедельник, 8 июля, россияне отпразднуют День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти православных святых Петра и Февронии. В преддверии праздника в Казани 6 и 7 июля пройдут «Большие семейные выходные».

Одним из главных событий уикэнда станет семейный праздник на площадке Национального семейного комплекса «Туган Авылым», который начнется в 12 часов 6 июля.

Событие начнется с исполнения семейного гимна «Семья, семья, да здравствует семья!». На празднике будет награждено 12 семейных пар, известных крепостью семейных устоев и добившихся общественного признания., медалью «За любовь и верность».

Также на площадке праздника пройдет торжественная церемония регистрации брака, а также обряды сватовства и имянаречения. Кульминацией события станет парад семей, где разные народы России представят свои национальные свадебные костюмы.