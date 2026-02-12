В Казани 14 февраля пройдет «Лыжня России»

В эту субботу, 14 февраля, пройдёт XLIV открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В Казани Старты пройдут сразу в четырех районах города: Горкинско-Ометьевский лес, Березовая роща в Дербышках, стадион «Локомотив», который станет главной ареной. А также район улицы Гаврилова — старты здесь не проводили много лет, и это настоящий сюрприз для жителей Ново-Савиновского района. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин. Он отметил, что на стадионе «Локомотив» развернется основная программа. Помимо классических дистанций на 5 и 10 километров, там проведут забег для ветеранов и благотворительный старт. Также в программе — эстафета «Чемпионы нашего двора», где жителям соседних домов предложат пробежать по километру.

К слову, участие бесплатное, но готовиться нужно заранее. Регистрация на «Госуслугах» продлится до 19:00 12 февраля. К заявке обязательно приложить медицинскую справку и страховку.