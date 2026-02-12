В Казани 14 февраля пройдет «Лыжня России»

news_top_970_100
Город
12 февраля 2026  12:25
Автор:
Елизавета Черкина

В эту субботу, 14 февраля, пройдёт XLIV открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В Казани Старты пройдут сразу в четырех районах города: Горкинско-Ометьевский лес, Березовая роща в Дербышках, стадион «Локомотив», который станет главной ареной. А также район улицы Гаврилова — старты здесь не проводили много лет, и это настоящий сюрприз для жителей Ново-Савиновского района. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин. Он отметил, что на стадионе «Локомотив» развернется основная программа. Помимо классических дистанций на 5 и 10 километров, там проведут забег для ветеранов и благотворительный старт. Также в программе — эстафета «Чемпионы нашего двора», где жителям соседних домов предложат пробежать по километру.

К слову, участие бесплатное, но готовиться нужно заранее. Регистрация на «Госуслугах» продлится до 19:00 12 февраля. К заявке обязательно приложить медицинскую справку и страховку.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани обсудят наследие Мусы Джалиля на всероссийской конференции
Во имя Родины: как жил и творил Муса Джалиль в Казани
Во имя Родины: как жил и творил Муса Джалиль в Казани
В Татарстане семьям участников СВО разъяснили порядок получения почти 3 млн рублей выплаты
Росреестр Татарстана назвал ключевые способы проверки застройщика перед покупкой жилья
В Татарстане открывается Центр поддержки «Честного знака»
В Сабинском районе приступили к строительству горнолыжного комплекса
Казань тестирует наземные беспилотники для уборки снега - два дрона заменят 30 дворников
В Казани дочь погибшего участника СВО перевела мошенникам 6 миллионов рублей