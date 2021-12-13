В Казани 15 декабря откроется выставка о писателе Кави Наджми и его жене переводчице Сарвар Адгамовой

В Казани с 15 по 25 декабря пройдет выставка, посвященная писателю Кави Наджми и его супруге – переводчице Сарвар Адгамовой. Актеры и музыканты Театра им. Кариева проведут перфоманс, посвященный мероприятию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Экспозиция «Их неугасимый свет...» приурочена под названием к 120-летию известных татарстанских деятелей. Будет показана семейная библиотека, фотографии, документы и письма Наджми. После начнется дискуссия о влиянии на мировую литературу, а затем лекция о письмах супругов.

Пройдет выставка в Музее истории татарской литературы по адресу Островского,15, начало в 14 часов.

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