В Казани 15-летний велосипедист попал под колеса «Газели»

Сегодня в 11:10 на улице Советской в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом «КВ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

51-летний водитель «Газели» напротив дома № 63 сбил велосипедиста, который, по предварительным, данным проехал перекресток прямо, проигнорировав знак «Движение без остановки запрещено».

«В результате ДТП 15-летний велосипедист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение», — добавил старший инспектор (по пропаганде БДД) ОП БДД ОГИБДД УМВД России по Казани Ленар Гилмутдинов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани автоинспекторы провели рейды на улицах, где чаще всего случаются ДТП. В ходе рейда особое внимание уделяется соблюдению ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими СИМ.