 В Казани автоинспекторы провели рейды на улицах, где чаще всего случаются ДТП
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В Казани автоинспекторы провели рейды на улицах, где чаще всего случаются ДТП

В ходе рейда особое внимание уделяется соблюдению ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими СИМ.

Город
15 июня 2023  18:15
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Кировском районе Казани автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «День Безопасности» на улицах, где чаще всего случаются ДТП.

Аварийными участками являются: Горьковское шоссе и улица Залесная, где за 5 месяцев произошло 22 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 27 — пострадали. 

«В ходе рейда особое внимание уделяется соблюдению ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности», — отметили в городской Госавтоинспекции. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за первые 5 месяцев до 1,1 тыс. выросло количество ДТП. В результате аварий в республике за январь-май погибли 85 человек.

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