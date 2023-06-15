В Казани автоинспекторы провели рейды на улицах, где чаще всего случаются ДТП

Сегодня в Кировском районе Казани автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «День Безопасности» на улицах, где чаще всего случаются ДТП.

Аварийными участками являются: Горьковское шоссе и улица Залесная, где за 5 месяцев произошло 22 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 27 — пострадали.

«В ходе рейда особое внимание уделяется соблюдению ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности», — отметили в городской Госавтоинспекции.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за первые 5 месяцев до 1,1 тыс. выросло количество ДТП. В результате аварий в республике за январь-май погибли 85 человек.