В связи с проведением технических работ в центре обработки данных МВД РФ, в Казани 25 июня не будут работать регистрационные подразделения ГИБДД.

Прием граждан не будет вестись в следующих подразделениях:

отделение № 1 (Оренбургский тракт, д. 5),

отделение № 2 (улица Тэцевская, д. 5),

пункты регистрации в автосалонах «КАН АВТО» и ТТС (Сибирский тракт, д. 48; Оренбургский тракт, д. 209Б; улица Декабристов, д. 81В и Проспект Победы, д. 194)

пункт регистрации в МФЦ на проспекте Победы, 214.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани временно не работает отделение регистрации автомототранспортных средств на проспекте Победы. Как отметил начальник отделения регистрации Ильдус Батраев, прием заявителей, записанных через Госуслуги, будет осуществляться по адресу: Сибирский тракт, 48 (автосалон «КАН АВТО»).