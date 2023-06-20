 В Казани 25 июня не будут работать регистрационные подразделения ГИБДД
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В Казани 25 июня не будут работать регистрационные подразделения ГИБДД

Это связано с проведением технических работ.

Город
20 июня 2023  12:45
Автор:
Эдуард Салихов

В связи с проведением технических работ в центре обработки данных МВД РФ, в Казани 25 июня не будут работать регистрационные подразделения ГИБДД.

Прием граждан не будет вестись в следующих подразделениях:

  • отделение № 1 (Оренбургский тракт, д. 5),
  • отделение № 2 (улица Тэцевская, д. 5),
  • пункты регистрации в автосалонах «КАН АВТО» и ТТС (Сибирский тракт, д. 48; Оренбургский тракт, д. 209Б; улица Декабристов, д. 81В и Проспект Победы, д. 194)
  • пункт регистрации в МФЦ на проспекте Победы, 214.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани временно не работает отделение регистрации автомототранспортных средств на проспекте Победы. Как отметил начальник отделения регистрации Ильдус Батраев, прием заявителей, записанных через Госуслуги, будет осуществляться по адресу: Сибирский тракт, 48 (автосалон «КАН АВТО»).

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