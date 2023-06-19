В Казани временно не работает отделение регистрации автомототранспортных средств на проспекте Победы

Отделение регистрации автомототранспортных средств отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Казани, расположенное в МФЦ на проспекте Победы, 214, временно не функционирует. Это связано с проведением технических работ.

Как отметил начальник отделения регистрации Ильдус Батраев, прием заявителей, записанных через Госуслуги, будет осуществляться по адресу: Сибирский тракт, 48 (автосалон «КАН АВТО»).

Ранее «КВ» сообщали, что в ГИБДД Казани напомнили о порядке пересдачи практического экзамена для получения прав. Для повторной пересдачи вождения необходимо обратиться по адресу: улица Актайская, 2, кабинет № 4.