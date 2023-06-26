 В Казани 27 июня пройдет благотворительный футбольный матч с участием хоккеиста Бурмистрова
news_header_top_970_100

В Казани 27 июня пройдет благотворительный футбольный матч с участием хоккеиста Бурмистрова

Все средства будут направлены в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.

Спорт
26 июня 2023  13:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани на Центральном стадионе 27 июня пройдет благотворительный футбольный матч между командами Fight Nights и командой друзей Александра Бурмистрова. Матч пройдет при поддержке мэрии столицы РТ и проекта «Добрая Казань».

В одной команде сыграют хоккеисты Наиль Якупов, Егор Яковлев, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, экс-тренер «Рубина» Олег Кузьмин и другие. Их соперники — финалисты международного турнира в Казахстане, команда Fight Nights. В ее состав входит Роман Павлюченко, российские бойцы Мариф Пираев, Артем Тарасов и т.д.

Мероприятие начнется в 18:30. До матча и в перерыве будет выступать кавер-группа. Сам матч начнется в 19:00. Во время него будет организована фотосессия. Вход на бесплатный. Однако на стадионе будут плакаты с QR-кодом для пожертвований. Все средства будут направлены в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.

Ранее «КВ» сообщали, что накануне в «Ак Барс Арене» состоялся полуфинальный матч медийной футбольной лиги с участием двух популярных клубов страны — «Амкала» и 2Drots. Игра закончилась победой команды 2Drots. На трибунах собрались 15,3 тыс. зрителей, подавляющее большинство из них — школьники. Это рекорд медийного футбола.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани временно ограничат движение по улице Алексея Козина
Детские сады Татарстана перейдут на единую программу дошкольного образования с 1 сентября
Татарстан получит еще 48,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников
Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном 28 июня
В Куюках продают мебель из частного детсада, в котором ребенка заперли в подсобке
Казанцев предупредили о появившейся трубе на поверхности Волги в районе Нового Победилово
На смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев
«Дети наигрались, супруги развелись»: в Казани собаки, оказавшиеся на улице, находят новых владельцев