 В Казани 4-летний ребенок застрял ногой в качелях
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В Казани 4-летний ребенок застрял ногой в качелях

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб.

Город
17 января 2022  12:36
Автор:
Роза Габитова

В Казани 4-летний мальчик застрял ногой в качелях на детской площадке на улице Габишева, 25А. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

На место происшествия прибыли спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2. Сотрудники разжали металлическую конструкцию при помощи гидравлического инструмента.

Пострадавшего ребенка передали полицейским и родственникам. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, отмечают в МЧС.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты.

 

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