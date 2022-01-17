В Казани 4-летний ребенок застрял ногой в качелях

В Казани 4-летний мальчик застрял ногой в качелях на детской площадке на улице Габишева, 25А. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

На место происшествия прибыли спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2. Сотрудники разжали металлическую конструкцию при помощи гидравлического инструмента.

Пострадавшего ребенка передали полицейским и родственникам. Медицинская помощь мальчику не понадобилась, отмечают в МЧС.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты.