В Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты

В Казани спасатели вытащили 19-летнего юношу из вентялиционной шахты высотки на проспекте Ильгама Шакирова. Парень залез туда по неизвестным причинам. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По приезду спасатели обнаружили, что парень застрял в шахте на 17-м этаже дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

С помощью слесарного инструмента спасатели вытащили молодого человека и передали его в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане, в Мамадышском районе около населенного пункта Катмыш, спасатели вызволили из сугроба застрявшую легковую машину. Спасатели обогрели людей и напоили горячим чаем.