 В Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты
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В Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты

Почему он туда залез - остается загадкой.

Республика
16 января 2022  12:10
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани спасатели вытащили 19-летнего юношу из вентялиционной шахты высотки на проспекте Ильгама Шакирова. Парень залез туда по неизвестным причинам. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По приезду спасатели обнаружили, что парень застрял в шахте на 17-м этаже дома.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

С помощью слесарного инструмента спасатели вытащили молодого человека и передали его в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане, в Мамадышском районе около населенного пункта Катмыш, спасатели вызволили из сугроба застрявшую легковую машину. Спасатели обогрели людей и напоили горячим чаем. 

 

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