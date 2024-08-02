В Казани 8 августа стартует фотовыставка «Казань черно-белая»

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Город
2 августа 2024  12:13

Пресс-служба ГМИИ РТ сообщает, что 8 августа в Галерее современного искусства откроется выставка фотографа Алексея Серпова (Уракова) «Казань черно-белая».

Экспозиция будет состоять из более чем 60 работ фотографа на которых запечатлены различные объекты Казани, такие как: Куйбышевское водохранилище, площадь Тысячелетия, Юдино, «блошиный» рынок на Тинчурина и многие другие места. 

Автор утверждает, что посвятил этот проект родному городу и постарался черещ различные формы и связи передать не «открыточную» Казань, а показать мегаполис глазами выросшего в нем человека.

Открытие выставки запланировано на 16 часов 8 августа и до 17:00 вход будет свободным для всех. После понадобятся билеты, которые будут бесплатными для лиц до 18 лет. Отдельно отмечается, что дети до 14 лет должны посещать выставку в сопровождении родителя.

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