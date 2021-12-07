В Казани впервые представят картину «Капустницы» художника Фешина

В Казани 9 декабря откроется выставка картин Николая Фешина в главном здании ГМИИ РТ.

Мероприятие приурочено к 140-ому дню рождения известного художника, которовый родился в Казани, получил образование в Петербурге и вновь вернулся преподавать в Казанское Художественное училище, которое теперь носит его имя.

На экспозиции представят самую большую в мире коллекции произведений Фешина не только из Государственного музея изобразительных искусств РТ, но также из Русского музея, музея при Российской Академии художеств и частных собраний.

Будет представлено более 200 произведений художника: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Главным экспонатом выставки станет дипломная работа художника полотно «Капустница» 1909-го года , которое впервые приедет на родину своего создателя. Начнетя открытие в 17:00.

Также 8 декабря в 19:20 пройдет мультимедийная выставка студии Abau, которая пройдет в здании ГМИИ РТ.

Ранее «КВ» сообщали об итогах благоустройства общественных мест Казани.