В Казани 9 декабря откроется выставка в честь воинов-героев

В День Героев Отечества в Музее-мемориале ВОВ откроется выставка «Герои среди нас», посвященная татарстанцам — участникам боевых действий ХХ-ХХI веков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

На выставке будут представлены образцы формы и снаряжения воина-афганца и бойца спецназа, который выполнял задачи на Северном Кавказе в 2000-2005 годах. Также трофейная украинская форма, которую привезли из Мариуполя весной 2022 года, листовка о целях и задачах СВО на Украине, которую раздали нашим военным.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в преддверии Дня Героев Отечества по инициативе «Единой России» выпустили серию из 10 марок, посвященных Героям России — участникам СВО. Одна из марок посвящена Герою России из Татарстана Дамиру Исламову.