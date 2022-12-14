В Казани арестовали водителя со 137 неоплаченными штрафами на 100 тыс. рублей

В Госавтоинспекции столицы Татарстана напомнили об ответственности за несвоевременную оплату штрафов за нарушение ПДД.

Так, 13 декабря 2022 года автоинспекторы при проверке документов у 25-ти летнего водителя выяснили, что у него имеется задолженность за нарушения ПДД. Суд арестовал мужчину на 5 суток.

Сегодня, 14 декабря, сотрудники ГИБДД задержали 20-летнего водителя Hyundai. При проверке по базе данных, выяснилось, что молодой человек имеет 137 неоплаченных штрафов на общую сумму около 100 тыс. рублей.

«В отношении водителя составлен 41 административный протокол, гражданин доставлен в отдел полиции. Службой судебных приставов на данный автомобиль наложен арест», — отметили в Госавтоинспекции. Также самого нарушителя арестовали на 10 суток.

Напомним, в случае уклонения от оплаты штрафа водителя могут наказать штрафом в двукратном размере от суммы ранее наложенного штрафа; арестом до 15 суток; обязательными работами сроком до 50-ти часов. Кроме того, за уклонение от оплаты штрафа за нарушение ПДД применяются такие меры наказания, как: арест ТС; арест имущества; запрет на выезд за пределы страны.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани автоинспекторы проведут рейды среди водителей автобусов и такси. Мероприятие продлится до 18 декабря. Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на законность осуществления деятельности по перевозке пассажиров, внесения изменений в конструкцию ТС без получения разрешения, наличие лицензии и так далее.