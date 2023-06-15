 В Татарстане за первые 5 месяцев до 1,1 тыс. выросло количество ДТП
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В Татарстане за первые 5 месяцев до 1,1 тыс. выросло количество ДТП

В результате аварий в республике за январь-май погибли 85 человек.

Республика
15 июня 2023  13:41
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за первые 5 месяцев до 1,1 тыс. выросло количество ДТП, что на 34 аварии больше, чем годом ранее. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД по РТ Рустем Гарипов. 

В результате аварий в республике за январь-май погибли 85 человек, это на 20 меньше чем в прошлом году. Однако количество пострадавших по сравнении с прошлым годом выросло на 16 человек — до 1,1 тыс.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за среду автоинспекторы задержали 10 пьяных водителей. Всего за 14 июня в столице Татарстана произошло 129 ДТП.

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