В Татарстане за первые 5 месяцев до 1,1 тыс. выросло количество ДТП, что на 34 аварии больше, чем годом ранее. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД по РТ Рустем Гарипов.

В результате аварий в республике за январь-май погибли 85 человек, это на 20 меньше чем в прошлом году. Однако количество пострадавших по сравнении с прошлым годом выросло на 16 человек — до 1,1 тыс.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за среду автоинспекторы задержали 10 пьяных водителей. Всего за 14 июня в столице Татарстана произошло 129 ДТП.