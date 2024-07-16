В Казани «безбилетник» разбил стекло в трамвае, полиция ищет хулигана

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Город
16 июля 2024  09:40
Автор:
Эндже Гарафиева

На остановке «Минская» один из пассажиров трамвая №5, не оплативший проезд, разбил стекло вагона, пишет в своих социальных сетях МУП «Метроэлектротранс».

Фото: МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент произошел после того, как водитель трамвая, заметив, что количество пассажиров в салоне превышает количество оплаченных билетов, остановился на остановке, чтобы выпустить «безбилетников». Один из пассажиров вступил в конфликт с вагоновожатым, который длился около 10 минут. В итоге, выйдя из трамвая, мужчина бросил камень и разбил стекло вагона.

На место был вызван наряд полиции, а трамвай был вынужден уехать в депо, что привело к простою в 45 минут и нарушению графика движения.

Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет порядка 100 тысяч рублей. Сегодня трамвай не вышел на линию, что означает для пассажиров уменьшение количества транспортных средств на маршруте и увеличение времени ожидания.

Полиция разыскивает пассажира, совершившего хулиганские действия. Мужчине предлагают добровольно возместить ущерб от своих действий.

Важно отметить, что намеренное повреждение имущества общественного пользования, такого как окно в вагоне трамвая, является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. В зависимости от степени ущерба, может быть предусмотрена и уголовная ответственность.

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