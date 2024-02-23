В Казани благоустроят 6 парков и скверов на 700 млн рублей

На портале госзакупок появилась информация, какие парки и скверы в столице Татарстана преоьразятся в этом году.

— бульвар по улице Серова;

— озеро Большое Чайковое (улица маршала Чуйкова);

— сквер у железнодорожного вокзала «Казань-2» (улица Воровского);

— сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана (улица Карбышева, Зорге);

— парк имени Петрова (улица Халтурина);

— сквер у памятника А.В. Вишневскому (улица Бутлерова).

На благоустройство власти направят 707,4 млн рублей. Работы завершиться должны 1 декабря.