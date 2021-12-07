 В Казани бойцы ОМОН вывели девушку с экзамена в ГАИ
news_header_top_970_100

В Казани бойцы ОМОН вывели девушку с экзамена в ГАИ

Она вызвала подозрение тем, что из ее одежды торчали проводки.

Город
7 декабря 2021  10:03
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани бойцы ОМОН ворвались в здание Госавтоинспекции прямо во время сдачи экзамены на ГАИ и вывели подозрительную девушку, сообщает «Татарстан-24».

Можно было невооруженным взглядом понять, что к девушке есть вопросы: на просьбу педагога объяснить, почему из ее одежды видны проводки, она ответила категорическим отказом.

Позже стало известно, что девушка соорудила прибор и спрятала его под одежду для того, чтобы обойти так называемые «заглушки», установленные на территории школы. Но ее внешний вид говорил о том, что с прибором экзаменуемая перестаралась.

Сотрудники ОМОНа вывели девушку после того, как она отказалась пройти металлоискатель.

 

Новости
В Казани водитель наехал на ребенка в санях, который оказался на проезжей части
В Татарстане в 2022 году повысят зарплаты учителей
Женщине, попавшей под трамвай у Московского рынка в Казани, оторвало руку
В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Добрая волна» с Игорем Крутым и Димой Биланом
В Казани 10 человек пытались проехать без QR-кода в электротранспорте
Детский омбудсмен РТ взяла на особый контроль инцидент с избиением полуторогодовалой девочки
В Татарстане отстранили от работы 30 учителей, не прошедших вакцинацию
В Казани бойцы ОМОН вывели девушку с экзамена в ГАИ