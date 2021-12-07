В Казани бойцы ОМОН вывели девушку с экзамена в ГАИ

В Казани бойцы ОМОН ворвались в здание Госавтоинспекции прямо во время сдачи экзамены на ГАИ и вывели подозрительную девушку, сообщает «Татарстан-24».

Можно было невооруженным взглядом понять, что к девушке есть вопросы: на просьбу педагога объяснить, почему из ее одежды видны проводки, она ответила категорическим отказом.

Позже стало известно, что девушка соорудила прибор и спрятала его под одежду для того, чтобы обойти так называемые «заглушки», установленные на территории школы. Но ее внешний вид говорил о том, что с прибором экзаменуемая перестаралась.

Сотрудники ОМОНа вывели девушку после того, как она отказалась пройти металлоискатель.