 В Казани более 150 тыс. детей получат подарки на Новый год
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В Казани более 150 тыс. детей получат подарки на Новый год

В столице Татарстана пройдет 160 новогодних мероприятий на открытом воздухе.

Город
20 декабря 2021  10:33
Автор:
Роза Габитова

В Казани 155 тыс. детей получат подарки на Новый год в учебных учреждениях перед каникулами. Среди них все малыши, посещающие детские сады, учащиеся начальных классов, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Также в честь новогодних праздников в Казани пройдет 160 мероприятий на открытом воздухе и 400 в закрытых помещениях. 

Так, елки откроют на площади перед КЦ «Чулпан», в скверах им.Карбышева «Авангард», в сквере Татарской государственной филармонии, в сквере «Зайни Султан», на Советской площади, парке «Крылья Советов» и на Комсомольской площади в Дербышках.

Также в «Баскет-холле» состоится Республиканская елка с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На ней будут присутствовать одаренные дети и отличники в возрасте от 7 до 17 лет.

С датами мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани в «Экияте» пройдет новогодний праздник на татарском языке.

 

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