 В Казани в «Экияте» пройдет новогодний праздник на татарском языке
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В Казани в «Экияте» пройдет новогодний праздник на татарском языке

На концерте выступит певица Лэйна, исполнившая хит «Малай на белом барсе».

Республика
20 декабря 2021  09:40
Автор:
Роза Габитова

В Казани в детском центре «Экият» пройдет новогодний праздник на татарском языке, в котором примут участие Дед Мороз и Снегурочка и вокальная группа «СалаваТIK».

На мероприятии будут присутствовать герои волшебного леса, главный гостем программы выступит певица Лэйна, исполнившая хит «Малай на белом барсе».

В программе праздника запланировано выступление детского вокально-хореографического проекта «СалаваТIK». Ребята споют свои самые популярные песни на татарском языке. 

Также на мероприятии организована фотосессия с Дедом Морозом.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что введение QR-кодов в общественных местах и транспорте дало результат. Благодаря этой мере новогодние праздники пройдут в более щадящем режиме.

 

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