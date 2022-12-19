В Казани определили три вектора развития для туризма

Несмотря на то, что туристическая отрасль Казани сегодня активно развивается, существует ряд проблем, которые препятствуют процветанию этой сферы. Поэтому были определены три вектора развития сферы гостеприимства: стратегический, кадровый и событийный. Об этом на заседании Казгордумы сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Санникова отметила, что для туристической сферы будет разработан план развития на следующие годы, но предстоит еще решить кадровый дефицит, так как молодежь, получившая соответствующее образование, не остается работать в сфере. Кроме того, предстоит поработать и с мероприятиями, которые проводятся в городе, по словам Санниковой у них одинаковый механизм проведения и нет ярко выраженных черт.

«По этим направлениям были созданы рабочие группы. Заострю свое внимание на сфере детского туризма. Количество детских туров на примере Казани составляет 20%. Чаще всего школьные группы из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Нам также предстоить обратить внимание и на эту сферу», — отмечает спикер.

Также по словам Санниковой, в этом году удалось вернуться не только к допандемийному показателю количества организованных школьных групп, но и увеличить его на 10%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ в летний период текущего года загрузка отелей составила 86%. В отдельные даты майских праздников загрузка достигла 95%.