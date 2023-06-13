 В Казани частично ликвидируют рынок на улице Лаврентьева
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В Казани частично ликвидируют рынок на улице Лаврентьева

Это связано с благоустройством третьей очереди озера Чайковое.

Город
13 июня 2023  13:10
Автор:
Дамира Хайрулина

В Казани частично ликвидируют территорию рынка на улице Лаврентьева. Как сообщил сегодня председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов, мера связана с благоустройством третьей очереди озера Чайковое.

«Частично будет ликвидироваться – там будет подход к новому озеру. Этот рынок мешает транзиту людей, для комфортного перемещения», –  сказал Саляхутднов, отвечая на вопросы журналистов. К реорганизации территории приступят в будущем году. 

Ранее «КВ» сообщали, что озеро Чайковое с 12,5 тыс. голосами заняло второе место в онлайн-голосовании по благоустройству. Благоустройство территории Большого Чайкового озера, по мнению городских властей, позволит добиться проницаемости квартала с улицы Чуйкова до Лаврентьева. Комфортная связь планируется и между территорией больницы и перинатального центра. К реорганизации планируется рыночная площадь по улице Лаврентьева.

Лидером голосования стала вторая очередь бульвара по улице Серова в Московском районе города, за который свой голос отдали 12 820 человек. На третьем месте голосования расположился «Свой вариант». Свои предпочтения написали почти 12 тыс. казанцев.

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