 В Казани число пожаров на новогодних каникулах снизилось на 51%
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В Казани число пожаров на новогодних каникулах снизилось на 51%

Всего в городе произошло 22 зарегистрированных возгорания.

Город
10 января 2022  10:30
Автор:
Эдуард Салихов

Количество зарегистрированных пожаров в Казани во время новогодних каникул снизилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты столицы Татарстана Фердинант Тимурханов.

«В период новогодних и рождественских праздников чрезвычайных ситуаций в Казани не зарегистрировано. В период с 31 декабря по 9 января в Казани произошли 22 пожара», — заявил Тимурханов.

Он отметил, что это на 51% меньше, чем в прошлом году.

Тимурханов также напомнил, что во время каникул в городе действовал особый противопожарный режим. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани при пожаре в частном доме погибли два человека. Тела погибших обнаружили спасатели при тушении огня.

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