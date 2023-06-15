 В Казани День молодежи ознаменуется фестивалем азиатской культуры «Первые. Восточный код»
news_header_top_970_100

В Казани День молодежи ознаменуется фестивалем азиатской культуры «Первые. Восточный код»

Вход на мероприятие свободный.

Город
15 июня 2023  19:49
Автор:
Валерий Саидов

В столице Татарстана, 24 июня, в День молодежи, с 10:00 до 15:00 пройдет фестиваль восточной культуры «Первые. Восточный код» в экстрим-парке «УРАМ». Об этом сообщили в пресс-служби движения детей и молодежи «Движения первых».

«В программе мероприятия – творческие мастер-классы, посвященые восточным культурам России и мира, командные соревнования для детей 7-17 лет по K-pop культуре, а также мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев», – отметили организаторы.

На фестивале также будут вручены первые паспорта 14-летним татарстанцам. Юным участникам вручат брендированные обложки на паспорт и другие подарки. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Национальной библиотеке Татарстана пройдет аниме-фестиваль «Шествие духов». Для гостей мероприятия будут организованы косплей, cover-dance и K-pop, конкурс арта и зона для игр.

 

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева