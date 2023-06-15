В Казани День молодежи ознаменуется фестивалем азиатской культуры «Первые. Восточный код»

В столице Татарстана, 24 июня, в День молодежи, с 10:00 до 15:00 пройдет фестиваль восточной культуры «Первые. Восточный код» в экстрим-парке «УРАМ». Об этом сообщили в пресс-служби движения детей и молодежи «Движения первых».

«В программе мероприятия – творческие мастер-классы, посвященые восточным культурам России и мира, командные соревнования для детей 7-17 лет по K-pop культуре, а также мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев», – отметили организаторы.

На фестивале также будут вручены первые паспорта 14-летним татарстанцам. Юным участникам вручат брендированные обложки на паспорт и другие подарки.

Ранее «КВ» сообщали, что в Национальной библиотеке Татарстана пройдет аниме-фестиваль «Шествие духов». Для гостей мероприятия будут организованы косплей, cover-dance и K-pop, конкурс арта и зона для игр.