В Казани школьницу высадили из автобуса после неудачной попытки расплатиться картой

В Казани школьницу высадили из автобуса 91-го маршрута после неудачной попытки расплатиться банковской картой системы «Мир». Сообщение об инциденте появилось в соцсетях.

«Сказали, что карта «Мир» не проходит [и находится] в черном списке. Сегодня – такая же картина, но карта проходит в городе в других автобусах и троллейбусах. Ребенку 16 лет, и она не доехала до дому», – комментируют событие казанцы в сети.

Пользователи соцсетей пожаловались не только на водителя и кондуктора, но и на обывателей, не заступившихся за девочку.

Ранее сообщалось, что сегодня утром из-за отсутствия масок из казанского электротранспорта было высажено 23 человека.