 В Казани девушка на «Ладе» сбила пятилетнего мальчика, когда он садился в авто
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В Казани девушка на «Ладе» сбила пятилетнего мальчика, когда он садился в авто

Ребенок получил ушиб левого бедра.

Город
12 января 2022  10:12
Автор:
Ольга Ильина

В Казани по улице Адоратского 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада-211440» наехала на пятилетнего мальчика, который садился в автомобиль марки «Киа». Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

По предварительной версии, водитель не справилась с управлением. Ребенка осмотрели медики скорой и, оказав необходимую помощь, отпустили его. Мальчик получил лишь ушибы левого бедра.

Как уточняют «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, малолетний ребенок садился в авто вместе с бабушкой. Его мать в этот момент находилась за рулем «Kиa».

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