 В Казани девушка ударила ножом гостя из-за конфликта с сожителем
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В Казани девушка ударила ножом гостя из-за конфликта с сожителем

Мужчина умер по дороге в больницу.

Город
20 декабря 2021  14:07
Автор:
Роза Габитова

В Казани в доме на улице Тансык 22-летняя девушка ударила ножом в грудь гостя, который пытался ее успокоить при нападении на своего сожителя. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану.

Потасовка произошла во время распития алкоголя в квартире у злоумышленницы. В доме находились ее знакомые, они отмечали новоселье. Во время празднования между девушкой и ее парнем произошел конфликт из-за чего она взяла нож с кухни и пыталась ударить возлюбленного. Подозреваемую пытались успокоить присутствующие, в ходе чего она ранила одного из них.

Раненный мужчина умер по дороге в больницу.

В настоящее время девушка задержана. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину она не признала.

Ранее «КВ» сообщали, что в Зеленодольске психически нездоровая девушка зарезала женщину и избила мужчину.

 

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