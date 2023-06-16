 В Казани директора фольклорного ансамбля обвиняют в фиктивном трудоустройстве балетмейстера
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В Казани директора фольклорного ансамбля обвиняют в фиктивном трудоустройстве балетмейстера

Возбуждено уголовное дело

Город
16 июня 2023  18:04
Автор:
Валерий Саидов

Директору фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» в Казани предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве в коллектив балетмейстера и присвоение более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Как сообщает следствие, мужчина с 2020 по 2022 годы фиктивно трудоустроил балетмейстера и получал начисленную зарплату. Общий ущерб региональному бюджету составил более 1,1 млн рублей.

Директор коллектива полностью признал свою вину и вернул украденные средства. В ближайшие дни дело о мошенничестве в крупном размере передадут в Приволжский суд Казани для детального рассмотрения.

Ранее «КВ» сообщали, что Прокуратура Альметьевска начала проверку после инцидента с 7-летним пострадавшим в Парке Здоровья. Подросток прострелил ногу 7-летнему мальчику.

 

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