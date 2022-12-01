В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще два участка

В Советском районе Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще два участка от Гвардейской до проспекта Победы. Об этом сообщает в постановлении исполкома, опубликованном в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Так, под застройку отдадут участок площадью 278 кв. метров между улицами Гвардейская и А.Кутуя, а также земельный участок общей площадью 658 кв. метров на А.Кутуя.

На этих участках появятся заправочные станции и административное здание, отмечается в документе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани для строительства Вознесенского тракта изымут земельный участок. Так, площадь изымаемого участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:16:120602:11925, составляет 5 850 «квадратов». Он находится в собственности ООО «Альгор-Недвижимость».