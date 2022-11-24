 В Казани изымут земельный участок для строительства Вознесенского тракта
news_header_top_970_100

В Казани изымут земельный участок для строительства Вознесенского тракта

Участок находится в собственности ООО «Альгор-Недвижимость».

Город
24 ноября 2022  11:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут земельный участок. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Так, площадь изымаемого участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:16:120602:11925,  составляет 5 850 «квадратов». Он находится в собственности ООО «Альгор-Недвижимость». 

Ранее «КВ» сообщали, что власти Казани изымут участок для строительства Вознесенского тракта в Советском районе города. Процедура изъятия и компенсации будут производиться на основании муниципальных нужд.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса