В Казани изымут земельный участок для строительства Вознесенского тракта

В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут земельный участок. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Так, площадь изымаемого участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:16:120602:11925, составляет 5 850 «квадратов». Он находится в собственности ООО «Альгор-Недвижимость».

Ранее «КВ» сообщали, что власти Казани изымут участок для строительства Вознесенского тракта в Советском районе города. Процедура изъятия и компенсации будут производиться на основании муниципальных нужд.