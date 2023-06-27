 В Казани для торжественного старта ралли «Шелковый путь» перекроют часть дорог
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В Казани для торжественного старта ралли «Шелковый путь» перекроют часть дорог

Движение на части дорог будут действовать в столице Татарстана 5 и 6 июля.

Город
27 июня 2023  10:34
Автор:
Дамира Хайрулина

Перекрытие дорог в центре города из-за старта ралли «Шёлковый путь – 2023» анонсировал сегодня министр спорта РТ Владимир Леонов. Предстартовые мероприятия начнутся в столице Татарстана 5 июля.

«Ожидается перекрытие ряда дорог 5 и 6 июля. Есть целая плеяда перекрытия, постарались их делать веерно, чтобы не сильно напрягать автолюбителей», – сказал он на брифинге, посвященном проведению крупных летних спортивных событий в Татарстане.

Как ранее сообщали «КВ», международное ралли «Шёлковый путь – 2023» пройдёт с 6 по 15 июля. Маршрут ралли, состоящий из 9 этапов, проложен по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.

Команда «Камаз-мастер» выставит на ралли пять экипажей:

1. Дмитрий Сотников – Руслан Ахмадеев – Ильгиз Ахметзянов

2. Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов

3. Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов

4. Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов

5. Хоу Хуннин – Шэнь Синь – Сергей Кренев.

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